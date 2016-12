Hvor personlig er din stil?

Næsten ens

For selvom vi hylder det unikke, mener Pia Uthaug ikke, at vi skiller os særlig meget ud fra hinanden her i den vestlige verden. I virkeligheden tror vi, at vi er mere forskellige, end vi rent faktisk er.

“Forestil dig, at du går en tur ned ad Strøget, og tænk så på, hvor meget vi ligner hinanden. Selv på kreative institutioner som designskoler, hvor man dyrker kunstnerisk integritet, og hvor det at have sin egen stil er meget alvorligt, er folk forskellige på den samme måde. Vi taler meget om, at ‘anything goes’ – at vi i dag er individuelle og går op i at vise, hvem vi er. Men efter min mening er det reelt ikke det, der foregår. Det er idéen om individualisme, der er moderne. Ikke moden, der er individualistisk,” siger Pia Uthaug.

Måske tænker vi, at vi ser helt anderledes ud end kollegaerne og veninderne, når vi tager en bestemt jakke eller kjole på. Måske de der lidt vilde sko, som de andre ikke er så friske på. Men hvis du skal være helt ærlig – det du har på lige nu, som i lige nu, er det virkelig så unikt?

Er der ikke nogen fællesnævnere med det, du ser i gadebilledet, på Instagram, på stjernerne? Det er der med garanti. Selvom din ene veninde er mere sporty, og den anden mere feminin end dig, har I helt sikkert en form for basisstil, der minder meget om hinandens. Hvor mange hvide skjorter og sorte skinny jeans kombineret med sneakers og læderjakker ser du ikke i løbet af en dag? I hvert fald herhjemme.

Og man kan sige, at folk i London og New York er meget mere spraglede, meget mere skøre i tøjet end os sortklædte danskere, men hvis vi ser det lidt oppefra, er der masser og masser af fælles referencer. De er stadig en del af den vestlige kultur, og selvom de skejer mere ud end os, er de i bund og grund bundet af de samme udtryk som os selv. Her i den vestlige verden tror vi, at vi er helt frie i vores tøjvalg. Det er vi ikke helt. Ubevidst tager vi tøj på for at passe ind i grupper.

“Vi tilhører stort set alle en gruppe. Vi har behov for at tilhøre en flok. Det giver tryghed og sikkerhed. Førhen udtrykte man meget klasser eller erhverv gennem tøjet. I dag udtrykker vi livsstil, og dermed viser vi en vigtig del af vores individuelle identitet. Det er grundlæggende menneskeligt at vise, hvem vi er. Alle mennesker i alle kulturer udtrykker, hvilken gruppe, de tilhører, og hvilken plads eller status, de har i gruppen,” siger Pia Uthaug.