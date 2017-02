Kontroversiel trend: Kvindeundertrykkende eller ej?

Få beklædningsgenstande er så kontroversielle som korsettet, der anses som et symbol på datidens kvindeundertrykkelse. Og tanken om, at kvinder igen skal snøres ind i taljen – cirka 100 år efter, Coco Chanel revolutionerede kvindemoden med mere behagelig beklædning – falder formentlig ikke i god jord hos alle.

Dog er det vigtigt at bemærke, at 2017’s korset varierer fra renæssancens frygtede silhuet. Hvor datidens korset var gemt væk under tøjet, som et forsøg på at forme kvinders kroppe i det skjulte, er mærkernes moderne fortolkninger designet til at blive båret på kvinders egne præmisser – uden på tøjet.