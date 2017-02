London Fashion Week: Trenden, alle snakker om

Britishness, når det er bedst. Vi elsker den legende og farverige kollektion hos House og Holland. Britten Henry Holland har tidligere udtalt, at han altid har ønsket at skabe tøj som Tommy Hilfiger.

Nu ser det ud som om, at designeren har fundet sin egen stil. I forhold til de store modehuse, tør House of Holland at skubbe til grænserne. Legende snit, mønster, farvemiks og morsomme detaljer former AW17-kollektionen. Ternene var også at se, men i en moderniseret udgave og stylet på en original måde.