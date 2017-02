Modellernes catwalk-kiksere

Modeller er for det meste misundelsesværdigt elegante, og de kan få selv det mest simple tøj til at ligne en million. Men en gang imellem har de også uheldige øjeblikke, præcis ligesom alle os andre, og disse øjeblikke udspiller sig nogle gange på catwalken. Her kan et par tårnhøje stilletter fra tid til anden være skyld i et fald, hvilket de fleste modeller heldigvis tager med et stort smil.

Faktisk er det et under, at der ikke er flere modeller, som falder, når man tænker på højden af det fodtøj, de oftest skal betræde catwalken med. Skulle vi almindelige dødelige indtage catwalken i de samme sko, ville det nok være nødvendigt at lave en top 100 over sjove fald istedet for denne beskedne top fem, som du får lige her.