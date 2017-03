Bedste accessoriestip: “For mig er accessories flødeskummen på et outfit. Uanset stort eller småt, så kan du udtrykke din personlighed med få, unikke accessories. Kunsten er dog at vurdere, hvornår less is more, og hvornår den bare ikke kan få for meget. Jeg elsker at lege med accessories, så det bliver sjovt og uhøjtideligt at klæde sig på.”

© Polina Vinogradova