Nyt trick gør det mindre smertefuldt at bære høje hæle

Nu hvor nytårsaften står for døren er vi nok mange, der vil parre vores outfit med et par høje hæle for lige at give looket lidt mere stil. Selvom de høje hæle er flotte at se på, gør det desværre ikke oplevelsen mindre smertefuld, når du sidst på aftenen må humpe hjem på dine trætte fødder.

Men heldigvis findes der faktisk et hidtil ukendt trick, som skulle gøre det langt mindre smertefuldt at bære høje hæle ifølge Whowhatwear.

Psst ... Se de mest ikoniske sko nogensinde her