Sådan pifter du et kedeligt outfit op

Blomsterprint er særligt flot på denne årstid, og bryder med den ellers grå og sorte vintergarderobe.

Hvis du synes, at mønsteret bliver for meget fra top til tå, kan du udvælge et enkelt item og sætte det sammen med mere enkle styles fra din garderobe.

Nederdel, Isabel Marant hos Mytheresa.com ca. 3.120 kr. // Clutch, H&M 349 kr. // Kjole, Line of Oslo ca. 800 kr.