Verdens bedste vintagebutikker

Milano: Cavalli e Nastri

At kategorisere vintagebutikskæden Cavalli e Nastri under ‘budget’ er måske lidt frækt, men det er her, du kan være heldig at finde et par læderstøvler fra Givenchy til omkring 800 kroner eller et klassisk Hermès-silke-tørklæde til samme pris.

Cavalli e Nastri har tre butikker i Milano, hvoraf den første på Via Brera hovedsageligt fører designertasker og smykker fra 50’erne og frem til 70’erne.

Butik nummer to ligger på Via Gian Giamoco Mora og har udelukkende vintagemode til kvinder fra 30’erne til 80’erne, mens den tredje butik på den anden side af gaden sælger herretøj og så fine antikke møbler, at du ville ønske, du kunne tage halvdelen af assortimentet med hjem i kufferten.