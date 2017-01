Costume tester: EMS BodyPower

I december 2015 befandt jeg mig pludselig og – nok ikke helt uventet – i helvedes forgård, bedre kendt som et shoppecenter i ulvetimen kort før jul. Mødre, fædre, onkler, tanter og en bedstemor eller tusind med vilde blikke i øjnene, grænsende til det paniske. Myldrede fortravlet og stresset for de rundt mellem hinanden fordi, også de, skulle nå at købe den sidste Domino Express Ultimate X-MAS-factor til familiens yngste, inden det var for sent.

Jeg selv var der for at udføre selvsamme mission. Pludselig skar en barnestemme igennem fra centerets stueetage. Højt, klart og beskrivende for, hvordan vi alle følte det: “JEG GIIIIIDER IKKE MERE!”.

Den dreng har jeg tit og ofte citeret siden, især i forbindelse med træning. For lad mig være helt ærlig: Jeg HADER at træne. Jeg bryder mig ikke om at svede, endnu mindre om at blive forpustet, og selvom jeg kender og føler alle de positive sidegevinster ved at træne, er det bare ikke mig.

Jeg er også dårlig til sport, så dårlig, at jeg ikke engang gider at se det i tv. Jeg ville ønske, at det var anderledes. Ønske, at jeg var sådan en, som lige løb en tur, bare sådan 10-12 kilometer.

Jeg har én gang løbet fem, og jeg var så stolt, at jeg græd af glæde for så aldrig at gentage successen. Jeg har tidligere allieret mig med en personlig træner. En fantastisk luksusløsning, men også ekstremt tidskrævende, for hvem har tid til at træne to-tre gange om ugen i en time plus omklædning, bad og den slags. Og så var det dyrt.

