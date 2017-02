Træner du kun i weekenden? Så har vi gode nyheder

Selvom mange af os har intentioner om at stå tidligt op mandag morgen og træne før arbejde, er det udfordrende at trodse morgentrætheden. Og det er heller ikke nemt at finde energien til en løbetur efter en lang dag.

Derfor er træning for manges vedkommende noget, der hører weekenden til – og det er der ingen grund til at have dårlig samvittighed over; En ny undersøgelse påviser nemlig, at det er nok at træne blot én gang om ugen. Undersøgelsen viser, at de, der træner en eller to gange ugentligt, nedsætter risikoen for en tidlig død med hele 30 procent.