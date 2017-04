Dette trick får dig til at træne ekstra hårdt

Undersøgelsen viste, at musik kan ændre opfattelsen af hård træning og give mere energi. Musikken forstærkede både deltagernes fysiske og følelsesmæssige reaktioner, og gjorde det også mere sandsynligt, at testpersonerne vil lave samme type træning fremadrettet.

Hvis du mangler motivation eller har brug for lidt ekstra energi, skal du ikke tøve med at skrue op for musikken. Tilføj musik til sveden, og gør træningen endnu sjovere og mere overskuelig.

God træning!

