På disse tidspunkter må du aldrig veje dig

Alle kender den skuffende følelse af at have spist sundt og givet den gas til træning gennem en længere periode, uden at det giver udslag på badevægten. Men måske vejer du dig bare på de forkerte tidspunkter?

Flere faktorer kan påvirke din vægt, og derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvornår du går på vægten. Læs her, hvornår du i hvert fald IKKE skal veje dig, hvis du vil undgå misvisende tal på badevægtens display.

1. Efter træning

Det er ikke unormalt, at vægten stryger opad umiddelbart efter træning. Mens styrketræning øger muskelmassen i kroppen, kan løbetræning medføre, at der bliver ophobet væske i de ømme muskler, og begge ting kan medføre vægtforøgelse.

2. Efter lange flyrejser

Har du planer om at veje dig selv efter mange timers flyrejse, kan du med fordel sørge for at drikke masser af vand, når du er i luften. Den tørre luft i flyet kan nemlig gøre dig dehydreret med vægtforøgelse til følge.