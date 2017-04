Så meget får du ud af at gå 30 minutter dagligt

At gå en tur er en motionsform, som de fleste mennesker kan overskue at give sig i kast med – og så skal man altså ikke undervurdere, hvor god en gåtur er for din sundhed. Tjek bare disse fem fordele.

1. Du bliver glad

Forskning viser, at en gåtur påvirker dit nervesystem og påvirker dit humør, så du bliver væsentlig gladere. Derudover forbrænder du både kalorier og opbygger muskelmasse.

2. Du taber dig

Det er klart, at du vil kunne se forandringer på både badevægten og dit tøj, hvis du begynder at gå regelmæssigt. Og en gåtur virker som en overskuelig ting at skulle gøre, hvis man gerne vil tabe sig. Som bonus er det igen værd et nævne, at du opbygger muskelmasse og bliver stærkere.