Sådan får du flad mave på ét minut

Du kan spise din mave flad og se forandringen efter bare tre dage, men med en særlig øvelse kan du også træne dig til samme resultat på endnu kortere tid.

American Sports Council har kåret øvelsen, Captains Chair, som verdens mest effektive maveøvelse, fordi den træner musklerne hårdere end nogen anden maveøvelse, blandt andet ved at få fat i både de lige og skrå mavemuskler.

Det bedste er, at du kun behøver at lave øvelsen i ét minut om dagen for at se resultater.





Sådan gør du:

1. Sæt dig på en stol, der er høj nok til, at du kan svinge med benene uden at røre gulvet.

2. Sæt dig på dine hænder (med hænderne under lårene).

3. Læg din kropsvægt over på hænderne (som om du vil løfte bagdelen fra stolen). Bøj knæene en smule, og løft lårene cirka seks-otte centimeter op fra stolen. Sænk dem langsomt og kontrolleret igen.

4. Lav øvelsen i mindst et minut, men gerne længere.