Sådan kommer du i din nytårskjole på 5 dage

At skulle ned i sin lille, sorte nytårskjole kan for mange godt være lidt af et mareridt. December måned er ofte et langt maraton af julefrokoster, så man får hurtigt følelsen af at være en julegris på vej ned i et par spandex, når man tester nytårsoutfittet. Kjolen, som sad godt i starten af måneden og fik den bedste følelse frem i dig, har nu vendt dig ryggen

Men frygt ej, du kan stadig nå meget mellem jul og nytår, som nok skal få dig ned i dit lækre outfit og få lukket munden på din indre kritiker, for ja, det er dig og ikke din kjole, den er gal med.

Først tager vi lige den rationelle hat på, og den gode nyhed er, at det altså ikke kan lade sig gøre at tage 10 kilo på over fire julefrokoster. Du kan godt føle det sådan, du kan være oppustet omkring maven, hvilket hurtigt kan få alle bukser til at virke tre størrelser for små. Der kan også komme væske i kroppen og særligt væske i hovedet ses på billeder. Det er højst sandsynligt blandingen af den tungere mad, som du ikke er vandt til, en større mængde alkohol og den dårlige samvittighed for din manglende engagement i dit fitnesscenter.

Alt det tilsammen kan give dig følelsen af at have taget mellem fem og ti kilo på alle de forkerte steder, og det er også det, du vil se i spejlet. Vægten kan også drille dig, da den tunge mad ofte stadig er i kroppen næste morgen, og så er der væsken oveni.

Men bare rolig, vi kan sagtens få din krop tilbage i balance og få dig til at føle dig som en sund smækker sild inden nytårsaften. Her kommer nogle tips til at få din krop og selvtillid tilbage inden nytår.