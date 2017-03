Sådan spiser du din mave flad

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ved at vælge de helt rigtige madvarer og træffe nogle motiverede fravalg er det både muligt at brænde noget af fedtet af og bringe ro til mave-tarm-systemet og dermed styrke madens rejse gennem systemet.

Sammen med træning vil det allerede på tre dage give de første synlige resultater, hvilket får din motivation i top og skaber den bedst tænkelige start på et vægttabsforløb, der de næste uger dag for dag vil gøre din mave fladere.