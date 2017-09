5 nemme frisurer til travle morgener

Hårbånd og hårbøjler

Oplever du ofte kombinationen af dårlige hårdage og travle morgener, vil forårets store trend komme dig til undsætning. Sæsonen byder nemlig på både hårbånd og hårbøjler, som på under fem minutter vil få dit 'jeg-skjuler-mit-umulige-hår'-look til at ligne et bevidst og meget elegant valg.

Find den smukkeste inspiration til det nye look her.