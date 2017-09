Er der hverken råd eller tid til at få farvet de irriterende udvoksninger, kan det være en god idé at have en farvespray klar. Flere mærker er begyndt at lancere sprayfarve, der kan påføres på udvoksningen, så eksempelvis den lyse udvoksning skjules med mørk farve. Den kan også bruges til at dække uønskede grå hår, og gøre din skilning mere fyldig at se på.

Root retoucher i dark brown, Schwarzkopf hos Matas.dk 50 kr.