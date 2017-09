Sådan vågner du op med perfekt hår

Vil du hellere vågne op med velfriserede bølger i håret, skal du følge denne metode.

Sådan gør du:

Aftenen inden skal dit hår være helt tørt og redt igennem. Derefter skal du sætte det i en stram, lavtsiddende knold i nakken.

Sæt håret i knolden ved at sno det alt sammen den samme vej, og sæt det fast med enten hårnåle eller en stram elastik. Næste morgen skal du blot løsne din knold og eventuelt give håret lidt hårolie, som vil give glans og lægge eventuelle strithår ned.

Er dit hår meget fladt på toppen af hovedet, kan du spraye en anelse tørshampoo ind ved hårrødderne.

Undgå at redde det igennem med en børste, for det vil bare give kruset hår. Brug istedet dine fingre til at rede det igennem, hvis du føler, at det er blevet en anelse uglet.