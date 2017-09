Vokser håret hurtigere af at blive klippet?

3. Plukker du ét grå hår, vil der vokse ti nye frem

Nej, men det stopper heller ikke fremkomsten af grå hår at blive plukket. Når først en hårsæk begynder at producere gråt hår, vil alle nye hårstrå fra denne hårsæk komme ud som grå.

Når du plukker et hår, vil hårsækken begynde at producere et nyt, men der er ikke noget, som tyder på, at det at plukke et gråt hår skulle få de omkringliggende hårsække til også at begynde at producere grå hår.