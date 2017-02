3 overraskende ting, din hårfarve afslører om din sundhed

Dit syn bliver dårligere

Normalt bliver dit syn dårligere og mere sløret med alderen. Et studie viser, at hos mennesker med blond eller rødt hår, der i løbet af deres teenageår har brugt mere end to timer i solen om dagen henover sommermånederne, satte sløringen ind væsentligt tidligere. Forskere har ikke fundet denne sammenhæng hos folk med mørkt hår.

Din smertetærskel

Igen er det de rødhårede, der står for skud. Et ældre studie viser i hvert fald, at rødhårede i langt højere grad frygter tandlægebesøg – og det hænger sammen med smerte. Sammensætningen af gener hos rødhårede gør nemlig, at kroppen ikke reagerer på bestemte former for smertestillende medicin. Og så er smertetærsklen generelt lavere blandt rødhårede.