3 råd, der giver hårfarven nyt liv

Naturlig farve

Leder du efter en endnu billigere løsning, vil både kamillete og kold kaffe måske være noget for dig – og dit hår.

Kamillete kan nemlig lysne blond hår og kold kaffe giver nyt liv til de brune lokker. Har du platinblond hår, vil vi dog fraråde dig at prøve disse to metoder, da meget afbleget hår kan reagere uhensigtsmæssigt på begge farvevarianter.

Sådan giver du blond hår nyt liv med kamillete:

Kog, hvad der svarer til to kopper vand, og lad derefter to poser kamillete trække i vandet i omkring 30 minutter. Når vandet er blevet lunket, kan du hælde det over i en sprayflaske og fordele blandingen i håret. Sæt derefter håret op i en knold, og lad det sidde i omkring en time, før du vasker det ud med shampoo. Hvis du ikke har en sprayflaske, kan du sagtens nøjes med at hælde blandingen gennem dit hår og bruge fingrene til at fordele det grundigt. Resultatet skulle gerne giver lysere og blankere blondt hår.

Sådan giver du brunt hår nyt liv med kaffe:

Alt efter, hvor langt hår du har, skal du brygge mellem to til tre kopper kaffe, og lade kaffen stå i køleskabet natten over. Hæld derefter blandingen gennem håret inde i badet, efter du har vasket det med både shampoo og balsam. Lad kaffen sidde i minimum fem minutter, og skyl det ud med vand. Kaffen vil give en ny, smuk dybde til din brune hårfarve.