Denne frisure fungerer perfekt i et mellemlangt hår.

Lav et let fald fortil med et glattejern, krøllejern eller en curling wand.

Brug en tørshampoo til at give fylde ved hovedbunden, og afslut med en hårspray med medium hold, så det kan bevæge sig, men holder til en svingom eller to.

Hairspray light and flexible, Sachajuan hos Net-a-porter.com ca. 180 kr. // Krøllejern, Remington hos Elgiganten.dk 399 kr.