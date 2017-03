5 tips, der giver langt hår hurtigere

2. Bliv klippet og få længere hår

Selvom det kan virke selvmodsigende, vil en regelmæssig klipning faktisk give længere hår på kortere tid, end hvis du helt undlod at lægge vejen forbi frisøren.

Det skyldes, at du med slidt hår, kan risikere, at de spaltede ender bevæger sig længere op ad hårstrået og efterlader det opdelt i flere tynde dele. Dermed øges risikoen for, at håret knækker, hvilket kun gør det sværere at få langt hår.

Psst … Der findes faktisk en ny klippeteknik, som fjerner dine spaltede ender uden at påvirke hårets længde.

3. Pleje

Husk at give håret masser af pleje, som vil styrke det og mindske forekomsten af spaltede ender. Sørg derfor for at bruge balsam efter hver hårvask, og fordel gerne balsamen i hele håret. Det plejer ikke bare håret, men lukker også hårstråenes skællag, så de bliver mere modstandsdygtige.