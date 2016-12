De største hårtrends i 2016

Farvet hår

Sjove hårfarver var virkelig stort i 2015, men trenden fortsatte også langt ind i 2016, og er endnu ikke slut. Det er især den sarte lyserøde hårfarve, som bliver ved med at være populær.

Af med håret

Denne tendens var virkelig hot i 2016, selvom det krævede en del mod at hoppe med på det studsede look.

Mange kvinder havde nemlig valgt at lade de lange lokke falde til fordel for det studsede eller fuldstændigt skaldede look. Frisuren sås på mange modeller, hvis markante træk kun blev forstærkede af det korte hår.