Derfor skal du blande sukker i din shampoo

Hovedbunden har, ligesom resten af din hud, brug for både fugt og pleje. Men mange forsømmer deres hovedbund, og fokuserer udelukkende på at pleje lokkerne, hvilket er en stor fejl – i særdeleshed, hvis du gerne vil have sundt hår.

Dine hårrødder, som sidder i hovedbunden, er nemlig dem, som danner grobund for smukt og sundt hår.

Er hovedbunden fyldt med skidt, døde hudceller og rester fra dine stylingprodukter, vil dine hårrødder have sværere betingelser for at fungere ordentligt, og du kan desuden også risikere at udvikle skæl.

Heldigvis er det nemt at eksfoliere hovedbunden fri fra både skidt og døde hudceller, og det kræver faktisk ikke mere end din normale shampoo og lidt sukker.

