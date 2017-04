Dit hår er nok ikke så sundt, som du tror

Silikone lægger sig på hårstråerne, får det til at føles blødt og giver illusionen af et sundt og blankt hår, men det blanke look kommer ikke som følge af en velfugtet manke, men i stedet fra den gummiagtige silikone.

Da silikonen lægger sig om hårstråerne, bliver det svært for andre plejeingredienser at trænge igennem, hvilket medfører tørt hår og splittede ender. Ligeledes vil silikonelaget gøre det lettere for støv og skidt at klistre sig til og forstyrre hovedbunden, hvilket kan resultere i tyndere hår.