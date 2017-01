Få sæsonens it-frisure med 3 madvarer

Æblecidereddike

Det danske grundvand består af hårdt vand, hvilket vil sige, at det er meget kalkholdigt. Kalken sætter sig i dit hår, hver gang du vasker det, hvilket kan give håret et trist kalkslør. Derfor er det en god idé at rense håret fri for kalk en gang imellem, og her kommer æblecidereddike ind i billedet.

Vil du gerne give håret en rens, som vil efterlade det helt blødt og lækkert, så bland to teskefulde æblecideredikke med din normale dosis shampoo. Brug blandingen, som du ville med din normale shampoo, og skyl derefter håret ordentligt igennem. Denne proces vil fjerne kalksløret og kan gentages omkring hver anden uge.

Kokosolie

Nøglen til sundt hår skal findes i din hovedbunds velbefindende. Derfor er det vigtigt, at du også plejer din hovedbund, hvilket kokosolie er velegnet til. Giv dig selv en hovedbundsmassage med opvarmet kokosolie, så det er nemmere at arbejde med, og lad gerne olien sidde så længe som muligt og minimum i ti minutter.

Massagen vil stimulere hårrødderne og fugten fra olien vil være god for hele din hovedbund, især her om vinteren, hvor hovedbunden, ligesom resten af din hud, kan blive meget tør.

Psst ... Den tørre hovedbund kan også afhjælpes ved at bruge din balsam på denne måde