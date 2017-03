Find frisuren, der passer til din ansigtsform

“Har du et rundt ansigt og søde æblekinder, vil en kort page kun fremhæve den runde facon endnu mere. En klassisk fejl er at klippe pandehår i stedet for at forsøge at skabe en mere grafisk form,” fortæller Jens Johan Wiker.

Gigi Hadid og Emma Stone har begge runde ansigter, som fremstår flottest med hår, der er langt med etager eller bølger.

Ifølge Jens Johan Wiker, vil det med denne ansigtsform altid være pænest med hår, der går under kæben. Desuden skal du tænke mere i grafiske linjer end bare lige over, når håret skal klippes.





