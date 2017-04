Grunden til, at opsat hår gør ondt er værre, end du tror

De fleste kender nok følelsen af at have ondt i håret, når den stramme hestehale eller knold løsnes sidst på dagen. Det værker og føles som om, at selve håret gør ondt, men i virkeligheden stammer smerten fra dine hårsække, og den kan have store konsekvenser for dit hår.

