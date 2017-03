Guide: Få håret fra Muf10

Designeren bag Muf10, Reza Etamadi, ønskede, at modellernes hår skulle afspejle 90'er-looket, som gik igen i efterårskollektionen kombineret med et moderne streetstyle-twist. Resultatet blev en poleret, stram frisure med håret samlet i en let rodet knold.

Den ansvarlige frisør, Sidsel Marie Bøg, fortæller, at looket er relativt enkelt at lave selv, så længe du har et fladjern, gode produkter og en stak hårnåle:

“For at få det helt stramme look er det vigtigt at glatte håret ud med et varmebeskyttende produkt, som giver tekstur, og derefter kamme det stramt tilbage med en fin kam. Brug rigeligt med hårspray for at fjerne de små hår, fæstne frisuren og give glans. Saml så håret med en god hårelastik.”