Hollywood-hår på 5 minutter

Senere, da jeg selv forsøger at sætte håret på, er det overraskende let. Der følger en pædagogisk instruktion med håret, der viser, hvordan du skal samle dit eget hår ovenpå hovedet og skjule snoren og det påsatte hår under det. Det tager mig ikke meget mere end fem minutter.

Jeg har også kastet min kærlighed på hestehalen. Den eksperimenterer jeg med en aften, efter at min datter er faldet i søvn. Det går også smertefrit, selv uden øjne i nakken. Du samler dit hår i en hestehale, sætter Balmain-hestehalen fast bag din egen hestehale med den lille kam, og vikler den dertilindrettede lok rundt om din hårelastik. Det er til gengæld sværere at få hestehalens lange hår til at blande sig naturligt med mit eget, lidt kortere hår. Det lykkes dog nogenlunde, da jeg tager et glattejern og en hårbørste i brug.

Glad tager jeg hestehalen på på arbejde dagen efter. Ved fyraftenstid føles den noget tung, og mine kollegaer har ærligt talt ikke fået lov til at se mig med den siden. Det bliver der snart lavet om på. For selvom Balmains hår ikke er udviklet til hverken lange arbejdsdage eller med den danske cykelkultur i tankerne, er det anderledes oplagt at hive ud af skabet og ned fra de små, nuttede bøjler, det hænger på, når det er tid til julefrokoster og nytårsfest. Både hår og hestehale bliver uden tvivl et sjovt, glamourøst element i min festgarderobe.