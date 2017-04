Sådan tæmmer du kruset hår

Døjer du ofte med kruset og ustyrligt hår, skal der først og fremmest fugt til, da kruset hår ofte er et udtryk for, at dit hår er meget tørt.

Manglen på fugt vil få hårstråenes øverste lag til at udvide sig og lukke luft ind, hvilket både giver et kruset look og gør de enkelte hårstrå mere skrøbelige og nemmere at knække. Derfor er kruset hår et tegn på, at dine lokker har brug for mere pleje.

Her giver vi dig et overblik over de bedste råd til at bekæmpe tørt og kruset hår.

