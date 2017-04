Sæsonens mest hypede hår

Vi har tidligere berettet om 2017’s største tendenser inden for hår, men det ser ud til, at der var et look, hvis popularitet vi ikke havde forduset.

Her er tale om helt platinblond hår, som især er blevet dominererende i stjerneland, hvor både Cara Delevingne, Kristen Stewart, Katy Perry og Zoë Kravitz er overgået til blondiner.

Psst ... Find den blonde farve, som passer bedst til dig