Tørshampoo-tricket, der får dit hår til at se fantastisk ud

Tidsnød, fedtet hår eller mangel på fylde. Tørshampoo er en redningsmand på dårlige hårdage og kan tilmed bruges som et stylingprodukt.

Produktet er i forvejen en del af manges hårrutine, og med følgende tip bliver tørshampoo endnu bedre.

Mange tyer til tørshampoo, når de er kommet for sent ud af sengen, men egentlig virker produktet meget bedre, hvis du bruger det aftenen inden. Spray tørshampoo i håret inden sengetid, så produktet har hele natten til at trænge ind i håret og virke. På den måde vågner du op med lækre lokker og sparer værdifulde minutter om morgenen.

Tørshampoo bør ikke bruges som et permanent alternativ til hårvask, men brug af tørshampoo kan minimere risikoen for at skadet hår, da det ikke har godt af at blive vasket og tørret hver eneste dag.





