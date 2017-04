Vi tester: Fordelene ved ikke at vaske hår

Sådan gik det

Jeg synes, at det gik overraskende nemt med at tilvænne håret til mindre hårvaske, og jeg gik på en måneds tid fra hårvaske hver anden dag til kun at vaske det en gang om ugen. Her hjalp de mange daglige børstetag, og lidt tørshampoo, når situation var ved at blive kritisk. Dog forsøgte jeg at minimere brugen af tørshampoo og undlod at spraye det direkte på hovedbunden, da det ikke er særligt godt for hovedbunden.

Håret så selvfølgelig lidt fedtet ud lige op til den sidste vaskedag, men jeg oplevede aldrig, at det var rigtigt slemt, eller at håret lugtede, fordi jeg netop havde udfaset hårvaskene over en længere periode.

Efter tre måneder synes jeg, at det blev meget nemt kun at vaske håret den ene gang om ugen, og mit hår blev helt klart mindre fedtet, og sad faktisk bedre, fordi jeg netop oplevede at få mere tekstur i håret.