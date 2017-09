Vejret er så småt begyndt at blive køligere, så det er naturligvis på tide at finde en jakke, der vil få dig lunt igennem efteråret.

Tag sommerens blomstrede print med ind i den nye sæson, eller gå all-in på gorpcore-tendensen med markante dunjakker.

Vi har støvsuget internettet for de bedste overgangsjakker, som du kan få fingrene i for under 1.000 kroner.