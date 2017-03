10 fugtighedscremer, som ikke får dig til at skinne

Har du tendens til olieret hud, kender du nok til irritationen over at få mere og mere fedtet ansigtshud i løbet af dagen. Selvom kontrolleret shine og highlighter kan være flot ved kindbenene og amorbuen, kan det for føles en anelse enerverende at døje med skinnede hud i hele ansigtet.

Heldigvis kan både pudder eller mattererende foundations dæmpe den glinsende hudoverflade, men løsningen kan også findes i dit valg af dagcreme.

Har du tendens til olieret hud, vil en dagcreme med talgregulerende ingredienser nemlig afhjælpe problemet og gøre det langt lettere at holde ansigtshuden mat.

Vi har derfor fundet de ti bedste ansigtscremer, der alle hjælper til at regulere hudens olieproduktion og som efter brug efterlader huden med et smukt, mat skær.

