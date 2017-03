3 produkter, der får huden tilbage i topform

Regelmæssige skønhedsrutiner, søvn og en sund livsstil er afgørende faktorer, når det gælder en smuk hud.

Hertil kommer nogle enkelte produkter, der er så effektive, at de kan være med til at gøre en stor forskel, selvom du er i søvnunderskud, har haft huden for længe ude i solen eller er plaget af hormonelle akneudbrud.

Få et overblik over de tre ingredienser, der bør indgå i dine hudplejeprodukter, og som får din hud tilbage i topform, hvad end du døjer med akne, rynker eller pigmentpletter.

