3 uundværlige produkter, enhver kvinde bør eje

1. Multibeskyttelse i et produkt

Alle bør eje en god fugtighedscreme, især nu hvor temperaturen falder, hvilket kan give en tør og irriteret hud. Men vil du gerne få ekstra beskyttelse ud af din daglige fugtighedscreme, så vil Vichys nye produktlancering, Slow âge, være et godt bud. Slow âge er et multifunktionelt produkt, som er udviklet med henblik på at forsvare huden imod både stress, forurening og skadelig UV-stråling.

Denne creme har hele ni års forskning bag sig og indeholder probiotika også kaldet mælkesyrebakterier, som styrker hudens barriere, antioxidant fra roden baicalin, som bekæmper inflammation og spf 25.

Det vil sige, at du både får ingredienser, der sætter ind over for flere udfordringer og samtidigt sikrer dig, at du er beskyttet imod solens aldrende stråler, som kan gøre skade hele året rundt.

Slow äge, Vichy hos Webapoteket.dk 249 kr.