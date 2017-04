6 fejl, der kan forårsage rød og irriteret hud

Du bruger et forkert renseprodukt

Det er altid vigtigt at rense din hud, især om aftenen, men bruger du et for skrapt rensemiddel, kan din hud blive endnu mere irriteret og inflammeret. Føles huden stram og irriteret, efter du har renset den, skal du nok overveje at udskifte dit renseprodukt.

Et godt tip er, at jo mere produktet skummer, jo mere udtørrende, så prøv at gå efter sulfatfrie renseprodukter, da de er mindre udtørrende.

Du bruger for mange eksfolierende produkter

Ansigtsscrubs og eksfolierende frugtsyre-produkter, kan irritere en i forvejen sart hud og gøre de øvre blodkar endnu mere udvidede og synlige, hvilket vil give en mere rød hud.