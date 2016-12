8 ting, du kan bruge Eight Hour Cream til

Den abrikosfarvede creme med duft af fyrrenåle er en legende i skønhedsbranchen, og har eksisteret siden 1930.

Faktisk var den det første skønhedsprodukt, som Elizabeth Arden lagde navn til – og som siden var med til at skabe hendes navn.

Navnet fik cremen, fordi en kunde eftersigende mente, at den havde helet hendes søns skrammer på blot otte timer.

Hvad end historien er sand eller ej, så er den prisvindende Eight Hour Cream lidt af et vidundermiddel – se selv her herunder:

