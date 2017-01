De 10 bedste håndcremer

Vinteren har ramt Danmark med både lave temperaturer, blæst og sne. Derfor skal du begynde at beskytte dine to mest udsatte hudområder: Ansigt og hænder.

Den varme vinterfrakke beskytter jo desværre ikke din hud på ansigt og hænder, og her skal du derfor sørge for at skrue godt op for fugten – og eventuelt investere i et par lækre handsker.

Smør minimum hænderne en gang hver morgen og aften, og giv dem gerne lidt creme efter hver håndvask. Er du flittig med at smøre, vil dine hænder belønne dig ved at holde sig bløde og fine hele vinteren.

Heldigvis er det let at huske smørelsen, hvis man har en lækker håndcreme lige ved hånden, og vi giver dig de ti bedste her.

