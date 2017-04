Denne uvane kan faktisk give rynker

Det skyldes, at lagene af skidt gør det sværere for dine plejeprodukter at trænge igennem til huden og samtidig forhindrer huden i at påbegynde den naturlige regenereringsproces. Det er nemlig om natten, at din hud reparerer sig selv for skader fra blandt andet sol og forurening.

Hvis du ofte glemmer at rense dit ansigt, vil det først komme til udtryk ved den tynde hud omkring øjnene, hvor hudens evne til at producere fugtende hyaluronsyre nedsættes. Det vil give en meget tør hud, som kan medføre tørhedslinjer, der på sigt bliver til permanente rynker, hvis du ofte springer aftenens rens over.

Vil du gerne holde alderens tegn nede, og undgå at huden ældes før tid, bør du derfor huske at rense ansigt hver eneste aften – også efter en sen aften i byen.





