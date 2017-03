Din hud er nok ikke så sund, som du tror

Sådan undgår du for meget silikone

Husk derfor, at silikoneholdige produkter er fine at bruge en gang imellem, som et forskønnende supplement til din daglige pleje, men ikke som hovedingrediensen.

Eksempelvis er det indholdet af silikone, som gør, at primere giver huden en smuk og udglattet overflade, ligesom at din foundation bliver nemmere at fordele, når der er silikone i. Men sådanne produkter skal vaskes grundigt af, når dagen er omme og erstattes med hudpleje, som indholder dybdevirkende ingredienser, der gør en reel forskel for huden.

Vil du lære at holde øje med silikone og mængden af det i dine produkter, skal du lægge mærke til ingredienser, der ender på -cone eller -oxane, ligesom du kan se, hvor på ingredienslisten silikonen er placeret. Jo højere oppe på ingredienslisten, desto mere silikone er der i dit produkt.





