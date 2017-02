Disse produkter må du ikke bruge sammen

HVILKE INGREDIENSER SKAL MAN BRUGE, HVIS MAN HAR PROBLEMER MED ENTEN TØR HUD, UREN HUD ELLER PIGMENTPLETTER?

“I moderne hudplejeprodukter findes der en del gennemtestede og interessante ingredienser. Vi er især begejstrede for hydroxysyrer, som er en syregruppe, der dækker over eksempelvis mælkesyrer og salicylsyrer, og som har den fine egenskab, at de kan afhjælpe flere forskellige former for hudproblemer.”

Tør hud:

“Ved tør hud tror mange fejlagtigt, at det bliver bedre, hvis de bare smører endnu mere fed creme på huden. Desværre kan problemet nogle gange skyldes, at huden er fyldt op med mange døde hudceller, som gør det umuligt for din plejende creme at trænge igennem – uanset hvor meget du smører og smører. Her kommer hydroxysyrer som et redningsprodukt, der eksfolierer huden og fjerner de døde hudceller og er med til at kickstarte processen af nye celledanelser i huden.

Vil du gerne pleje huden med gode fugtende ingredienser, skal du desuden gå efter glycerin, hyaluronsyre, shea butter, ceramider, sodium PCA, antioxidanter og peptider.”