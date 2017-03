Du har brugt din øjencreme helt forkert

1. Du glemmer huden over øjet

Du påfører kun creme under øjet og glemmer huden over øjet ved dit brynben, som også har brug for pleje og fugt fra din creme, især hvis du gerne vil undgå at få tørhedslinjer ved det øvre øjenlåg.

2. Du lægger din øjencreme for tæt på øjet

Hver gang du blinker, samler dine vipper en lille smule øjencreme, som kan ende i dine øjne og skabe irritation og hævelse. Husk derfor, at du ikke må lægge øjencreme for tæt på hverken din nedre eller øvre vippekant.

En god huskeregel er at mærke efter knoglestrukturen omkring øjet, som leder op til hulningen under øjet. Hold dig til kun at lægge øjencreme ved knoglestrukturen, således undgår du, at cremen kommer for tæt på øjnene.