Forårets bedste investering til din hud: Solcremen

Når solen endelig bryder frem i Danmark, vil de fleste styrte mod den nærmeste bænk med hovedet vendt mod solen, men bruger du ikke solcreme, vil du fortryde det senere.

Solen giver både D-vitamin, men også irriteret, pigmentetplettet og rynket hud, der sammen med hudtruslen fra forurening kun skaber flere problemer for huden.

Derfor skal du beskytte ansigtshuden hver dag hele året rundt, helst med faktor 30 eller 50, da en lavere faktor betyder, at du skal påføre solcremen oftere for at få en optimal beskyttelse.

Vi har fundet de fem bedste solcremer til dig, som alle kan bruges under makeuppen, og som er egnet til både tør, fedtet og sart hud.

Psst ... Her er de tre produkter, som får huden tilbage i topform