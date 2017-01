Måske er det slet ikke porer, du har på næsen?

Sådan kommer du af med dem

Det bedste råd er selvfølgelig altid at gå til en professionel kosmetolog, eksempelvis kan vi anbefale behandlingen Extremely Clean hos Dollface, hvor huden bliver renset helt i dybden.

Vil du gerne selv prøve kræfter med at rense ud, så husk at være vedholden, fordi sebacus filaments fyldes igen i løbet af 30 dage.

Vælger du at rense derhjemme, skal du gøre følgende: Læg en varm vaskesklud henover din næse i omkring et minut, og pres efterfølgende på din næse med fingrene, som du har rullet en kleenex rundt om.

Husk at have helt rene hænder, inden du begynder, da kontakt med bakterier vil øge chancerne for inflammation og dermed urenheder, og husk også at rense huden bagefter.

Du kan med fordel bruge en elektrisk rensebørste og et renseprodukt, der indeholder frugtsyrer, hvilket har en eksfolierende effekt på huden.