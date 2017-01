Ny forskning: Derfor er akne en fordel

Forskere på Kings College i London har foretaget et studie baseret på 1.205 kvindelige tvillinger, hvoraf en fjerdedel af disse havde akne. Her fandt man ud af noget overraskende, nemlig at de tvillinger, som havde akneramt hud, faktisk havde den fordel, at deres hud blev ældet langsommere end de med aknefri hud.

Tidligere forskning foretaget af flere dermatologer har også vist, at patienter med akneramt hud har tendens til at have en hud, der ser yngre ud. Dette skyldes, at de har mere naturligt olie i huden, som gør huden tykkere, hvilket giver en fastere og mindre rynket hud.